«Локомотив» подписал Фадлу Давидса в тренерский штаб команды

Московский «Локомотив» Йозеф Циннбауэр объявил о том, что тренерский штаб команды пополнил южноафриканский специалист Фадлу Давидс.

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьёзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришёл сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», - приводит слова Давидса пресс-служба клуба.

Добавим, что Давидс уже был помощником главного тренера «железнодорожников» Йозефа Циннбауэра в африканском клубе «Орландо Пайретс».