Кантона - о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре: Это дело политиков

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что никто не имеет право критиковать футболистов за то, что они не хотят бойкотировать чемпионат мира в Катаре.

«Не стоит разочаровываться, когда футболисты не хотят бойкотировать турнир, потому что это в первую очередь дело политиков, президентов, федераций и министров. У них есть настоящая власть и только они могут объявить бойкот. Винить футболистов — слишком просто», - сказал Кантона американской прессе.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет пяти городах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.