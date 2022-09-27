Роналду попал в стартовый состав сборной Португалии на решающий матч группы Лиги наций с Испанией

УЕФА назвал стартовые составы матча шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Испании в группе 2 дивизиона А.
Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Невеш, В. Карвалью, Ференадеш, Б. Силва, Роналду, Жота.
Испания: Симон, Гайя, П. Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ф. Торрес, Мората.
Перед последним туром в группе лидирует Португалия 10 очков, Испания идет на втором месте, имея на 2 очка меньше. В плей-офф выйдет одна команда.
источник: «Советский спорт»