Швейцария и Чехия назвали стартовые составы на матч за выживание в дивизионе А Лиги наций

УЕФА назвал стартовые составы матча шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Чехии в группе 2 дивизиона А.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Видмер, Шакири, Джака, Соу, Фройлер, Варгас, Эмболо.
Чехия: Вацлик, Кудела, Цоуфал, Емелка, Зима, Черны, Соучек, Барак, Калвах, Влканова, Шик.
Перед последним туром в группе Чехия занимает последнее четвертое место, имея 4 очка, Швейцария идет на третьей, набрав на 2 очка больше. Одна команда вылетит в дивизион В.
Матч начнется в 21:45 мск.
источник: «Советский спорт»