Москалев рассудит «Зенит» и «Ростов» в чемпионате России

РФС назвал имена судей и инспекторов, которые будут работать в 11-м туре российской премьер-лиги.
«Оренбург» – «Сочи»: судья – Артем Любимов, ассистенты – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Факел» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Юрий Баскаков.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Николай Левников.
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Алексей Лунев, Максим Ковалев; VAR – Артем Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Игорь Демешко, Денис Березнов; VAR – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Французов.
Добавим, что матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 октября и начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске.