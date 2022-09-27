Чехия проиграла Швейцарии и вылетела в дивизион В Лиги наций

Сборная Чехии проиграла Швейцарии в заключительном туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:2.
В составе швейцарцев забили Ремо Фройлер (29-я минута) и Брель Эмболо (30), у чехов - Патрик Шик (45). Помимо этого чешский полузащитник Томаш Соучек не реализовал пенальти (61).
Таким образом, сборная Чехии заняла последнее место, набрав 4 очка в группе, и вылетела в дивизион В. Швейцария завершила выступление на третьем месте (9 очков).
Лига наций
Дивизион А. 2-я группа
6-й тур
Швейцария - Чехия - 2:1 (2:1)
Голы: Фройлер, 29; Эмболо, 30 - Шик, 45
Нереализованный пенальти: Соучек, 61
источник: «Советский спорт»