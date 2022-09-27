Сборные Шотландии и Сербии вышли в дивизион А Лиги наций

Стали известны еще две команды которые по итогам текущего сезона Лиги наций пробились из дивизиона В в дивизион А.
Ими стали сборные Шотландии и Сербии.
Обе команды играли со своими прямыми конкурентами за первое место в группе.
Шотландия удержала нулевую ничью с Украиной, набрав в итоге на два очка больше.
Сербия победила в гостях Норвегию, отрыв от которой увеличился до 3 очков. Данная встреча закончилась со счетом 2:0. Забили Душан Влахович (42-я минута) и Александр Митрович (54).
источник: «Советский спорт»