Сборные Шотландии и Сербии вышли в дивизион А Лиги наций

Стали известны еще две команды которые по итогам текущего сезона Лиги наций пробились из дивизиона В в дивизион А.

Ими стали сборные Шотландии и Сербии.

Обе команды играли со своими прямыми конкурентами за первое место в группе.

Шотландия удержала нулевую ничью с Украиной, набрав в итоге на два очка больше.

Сербия победила в гостях Норвегию, отрыв от которой увеличился до 3 очков. Данная встреча закончилась со счетом 2:0. Забили Душан Влахович (42-я минута) и Александр Митрович (54).