Дубль Месси помог сборной Аргентине разгромить Ямайку в товарищеском матче

Сборная Аргентины в товарищеском матче победила команду Ямайки со счетом 3:0.
В составе южноамериканского коллектива забитыми мячами отличились Хулиан Альварес (13-я минута), а также дважды Лионель Месси (87, 89).
Данные голы стали для капитана сборной Аргентины 89-м и 90-м за национальную команду.
Добавим, что встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в американском городе Харрисон.
Футбол
Товарищеский матч
Аргентина - Ямайка - 3:0 (1:0)
Голы: Альварес, 13; Месси, 87, 89
источник: «Советский спорт»