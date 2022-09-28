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Главный тренер сборной Португалии: Мы должны больше комбинировать

Команда Сантуша уступила Испании и не смогла выйти в плей-офф Лиги наций.
28 сентября 2022 08:40
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после поражения от Испании (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», - сказал Сантуш пресс-службе УЕФА.

Испанцы набрали 11 очков, поднялись на первое место в группе и вышли в плей-офф Лиги наций.

Португальцы с 10 очками опустились на вторую строчку и завершили свое выступление.

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