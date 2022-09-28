Колумбия одержала волевую победу над Мексикой, Барриос забил решающий гол

Сборная Колумбии победила команду Мексики в товарищеском матче со счетом 3:2.
На голы мексиканских футболистов Алексиса Веги, реализовавшего пенальти (6-я минута) и Херардо Артеаги (29) в первом тайме колумбийцы ответили дублем Луиса Синистерры (49, 52) и победным мячом полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса (68) - во втором.
Напомним, что сборная Мексики, в отличие от национальной команды Колумбии, сыграет на чемпионате мира в Катаре.
Товарищеский матч
Колумбия - Мексика - 3:2 (0:2)
Голы: Синистерра, 49, 52; Барриос, 68 - Вега, 6; Артеага, 29.
источник: «Советский спорт»