Главный тренер сборной Испании - о матче с Португалией: Было ощущение, что гол придет

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий после гостевой победы над Португалией (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

«Это замечательный вид спорта, в котором победа — лучшее лекарство от любой печали. Португалия — топ-команда. Понятно, что мы предпочитаем играть на чужой половине поля. В первом тайме нужно было показать, что мяч наш. Во втором тайме было ощущение, что гол вот-вот придет. Мы его забили и вернулись в «Финал четырех», чему несказанно рады», - приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Испанцы набрали 11 очков, поднялись на первое место в группе и вышли в плей-офф Лиги наций.

Помимо сборной Испании в «Финал четырех» пробились национальные команды Хорватии, Италии и Нидерландов. Матчи пройдут с 14 по 18 июня. Хозяином решающей стадии будет одна их стран, в ней участвующих.