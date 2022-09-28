Лидер сборной Португалии Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после завершения матча с Испанией (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.
Для выхода в плей-офф турнира португальцам достаточно было сыграть вничью.
Испанцы набрали 11 очков, поднялись на первое место в группе, опередив команду Роналду.
Помимо сборной Испании в «Финал четырех» Лиги наций пробились национальные команды Хорватии, Италии и Нидерландов. Матчи пройдут с 14 по 18 июня. Хозяином решающей стадии будет одна их стран, в ней участвующих.
источник: «Советский спорт»