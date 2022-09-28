Эдегор заявил, что сборную Норвегии хватило только на 30 минут матча с Сербией

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор дал комментарий после поражения от Сербии (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

«Я расстроен. Мы хорошо начали и показывали качественный футбол первые 20-30 минут, но потом сбавили. Они создали много опасных возможностей, а мы потерялись. Нам нужно было лучше контролировать мяч», - сказал Эдегор норвежскому телевидению.

Обе национальные команды претендовали на выход в дивизион А Лиги Наций. Сборной Норвегии нужна была только победа, в итоге скандинавская команда осталась на втором месте в группе.