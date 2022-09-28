«Урал» обыграл «Торпедо», в матче Кубка России, благодаря голу на первой минуте

«Урал» на своем поле нанес поражение «Торпедо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Виктор Гончаренко.
Автором единственного гола стал Алексей Каштанов. Форвард отличился уже на первой минуте.
Отметим, что на 85-й минуте игрок «Торпедо» Марк Коста не реализовал пенальти.
Таким образом, «Урал» с шестью очками расположился на второй позиции группы D. «Торпедо» находится на третьей строчке, набрав 3 очка.
Добавим, что 20 октября клуб из Екатеринбурга сыграет на выезде с «Сочи». «Торпедо» днем ранее проведет гостевой поединок с ЦСКА.
источник: «Советский спорт»