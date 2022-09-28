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Билялетдинов получил повестку в военкомат

В среду в России была объявлена частичная мобилизация.
28 сентября 2022 17:04
автор: Александр Поволоцкий

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку. Об этом рассказал его отец, Ринат Билялетдинов.

«Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано», — цитируют «РИА Новости» отца бывшего игрока «Локомотива».

Отметим, что Динияр является тренером московского клуба «Родина-2», а также выступает за клуб Медиалиги «Наши Парни».

источник: «РИА Новости»
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