«Химки» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Кубка России

«Химки» и «Локомотив» объявили составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Отметим, что команды играют в квартете под литерой А.
«Химки»: Митрюшкин, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Ломовицкий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Камлашев, Магомедов.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Педро Габриэл, Керк, Изидор.
Матч «Химки» — «Локомотив» пройдет сегодня, 28 сентября и начнется в 17:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»