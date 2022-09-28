Облак входит в сферу интересов «Тоттенхэма»

Появился еще один клуб, который намерен подписать контракт с вратарем мадридского «Атлетико» Яном Облаком.

Как сообщает британское СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Антонио Конте видит в Облаке преемника для нынешнего голкипера лондонцев Уго Льориса. Трансфер может состояться летом 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что словенец может зимой перейти в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб готов продать Облака в январе, чтобы не терять его бесплатно ближайшим летом.