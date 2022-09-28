«Очень хотелось выиграть, результат довлеет». Гончаренко - о победе «Урала» над «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на победу своей команды в матче Кубка России с «Торпедо» (1:0).

Напомним, что автором гола на 1-й минуте стал Алексей Каштанов.

«Первые полчаса у нас было очень хорошее преимущество. Мы достаточно грамотно действовали в отдельных эпизодах матча, но в какой-то момент поменяли схему. После этого стало немного сложнее, но наш отход назад связан с тем, что мы давно не побеждали. Очень хотелось выиграть, результат довлеет», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» с шестью очками расположился на второй позиции группы D. 20 октября клуб из Екатеринбурга сыграет на выезде с «Сочи».