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«Очень хотелось выиграть, результат довлеет». Гончаренко - о победе «Урала» над «Торпедо»

В таблице РПЛ клуб занимает 15-е место.
28 сентября 2022 18:55
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на победу своей команды в матче Кубка России с «Торпедо» (1:0).

Напомним, что автором гола на 1-й минуте стал Алексей Каштанов.

«Первые полчаса у нас было очень хорошее преимущество. Мы достаточно грамотно действовали в отдельных эпизодах матча, но в какой-то момент поменяли схему. После этого стало немного сложнее, но наш отход назад связан с тем, что мы давно не побеждали. Очень хотелось выиграть, результат довлеет», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» с шестью очками расположился на второй позиции группы D. 20 октября клуб из Екатеринбурга сыграет на выезде с «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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«Очень хотелось выиграть, результат довлеет». Гончаренко - о победе «Урала» над «Торпедо»
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