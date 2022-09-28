«Динамо» «Оренбургом» в серии пенальти

В третьем туре группового этапа Кубка России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе московской команды отличились Арсен Захарян (42-я минута) и Владислав Грулев (59-я).

У «Оренбурга» голы забили Александр Павловец (82-я) и Владимир Сычевой (89-я, с пенальти).

Отметим, что на 76-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок «Оренбурга» Николай Титков.

Таким образом, »Динамо» занимает второе место в квартете C после третьего тура, набрав четыре очка. «Оренбург» с одним баллом идет четвертым.