«Динамо» «Оренбургом» в серии пенальти

В третьем туре группового этапа Кубка России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Оренбургом».
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе московской команды отличились Арсен Захарян (42-я минута) и Владислав Грулев (59-я).
У «Оренбурга» голы забили Александр Павловец (82-я) и Владимир Сычевой (89-я, с пенальти).
Отметим, что на 76-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок «Оренбурга» Николай Титков.
Таким образом, »Динамо» занимает второе место в квартете C после третьего тура, набрав четыре очка. «Оренбург» с одним баллом идет четвертым.
источник: «Советский спорт»