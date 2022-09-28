Слуцкий - о Кварацхелии: Футбол Хвиче нравится как ребенку – это будто его Диснейленд

Российский тренер Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Отметим, что футболист забил четыре гола в 7 матчах чемпионата Италии.

«Футбол Хвиче нравится как ребенку – словно его Диснейленд. А если ты начинаешь плакать, ты уйдешь с тренировки и больше не попадешь в Диснейленд.

Сейчас он в три раза сильнее, чем в момент, когда мы начали работать. Тогда его оборонительные навыки были нулевыми. Сейчас он может держать зону, двигаться, иногда делать подкаты. Каждое его решение – правильное», - заявил Слуцкий в эфире подкаста журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, Кварацхелия пополнил состав «Наполи» летом 2022 года.