Федотов - о победе ЦСКА над «Сочи»: Могли закончить матч в более спокойной обстановке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре подопечных в матче Кубка России против «Сочи».

«Достаточно хорошо вскрывали фланги между зон, но не хватало последнего паса. Все время передачи обрывались на ближнем. Как только с этой задачей справились, то забили два гола. Но реализация после счета 2:1… Нужно чуть-чуть выпустить пар, нам не хватает хладнокровия. Хотя моментов создали предостаточно, чтобы концовка прошла в более спокойной обстановке», - цитирует Федотова сайт ЦСКА.

Добавим, что московский клуб набрaл девять очков и зaнимают первую строчку в тaблице группы D. 19 октября армейцы примут «Торпедо».