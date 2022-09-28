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Экс-игрок «Челси» Рамирес завершил профессиональную карьеру

Футболист играл на ЧМ-2010.
28 сентября 2022 23:45
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский полузащитник Рамирес сделал заявление, в котором рассказал о завершении карьеры.

Добавим, что в 2012 году хавбек стал игроком года в составе «Челси» по версии футболистов.

«Пойду теперь другой дорогой, но сохраню радость, храбрость, которые со мной с детства. Я говорю о том времени, когда еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!» — написал Рамирес в своей соцсети.

Сейчас бразильцу 35 лет.

Напомним, что в составе «Челси» хавбек выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Рамирес играл за бразильские, китайские и португальские клубы.

источник: «Советский спорт»
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