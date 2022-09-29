Роналду летом мог перейти в «Милан»

Криштиану Роналду летом 2022 года мог стать игроком «Милана».

По информации британской прессы, агент португальца Хорхе Мендес активно вел переговоры с клубами, которые выступают в Лиге чемпионов, и «россонери» были одним из них.

Частью возможной сделки рассматривался переход Рафаэля Леау в «ПСЖ» или «Челси».

В итоге итальянцы отказались от подписания звездного футболиста. Ранее также стало известно, что Роналду мог продолжить карьеру в «Наполи», дортмундской «Боруссии» и лиссабонском «Спортинге».