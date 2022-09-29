Бензема поблагодарил партнеров по «Реалу»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал получение награды лучшему бомбардиру испанской Ла Лиги по итогам сезона 2021/22.

«Горжусь своим выступлением. Думаю, этот сезон получится нелёгким. Я всегда стремлюсь к лучшему. Хочу добиться еще большего и снова выиграть чемпионат Испании. Это очень важный приз для меня. Хочу поблагодарить одноклубников за помощь. Без них бы ничего не было», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, в чемпионате Испании прошлого сезона француз забил 27 мячей, а его команда завоевала чемпионский титул.

В шести матчах всех турниров текущего сезона на счету 34-летнего игрока уже четыре гола и одна голевая передача.