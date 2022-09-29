Игроки сборной Франции расслабились в ночном клубе после поражения от Дании

Два футболиста сборной Франции были замечены в одном из ночных клубов Копенгагена после поражения от команды Дании в заключительном туре группового этапа Лиги наций (0:2).

По информации зарубежной прессы, посетить увеселительное заведение позволили себе Рафаэль Варан и Оливье Жиру.

Напомним, что французы выступали в элитном дивизионе турнира, действующими победителями которого они являются. В этот раз команда сыграла неудачно, заняв по итогам турнира лишь третье место в своей группе и одержав всего одну победу.

От вылета в лигу В подопечных Дидье Дешама спасли хорваты, обыгравшие Австрию.