«Реал» рассчитывает на подписание Канселу и Холанда

Руководство «Реала» планирует приобрести двух игроков «Манчестер Сити», а именно защитника Жоау Канселу и нападающего Эрлинга Холанда.

По информации испанских СМИ, «сливочные» готовы подписать португальца следующим летом, а норвежского форварда – по окончании сезона-2023/24. При этом отмечается, что Канселу уже дал согласие на данный трансфер.

Что касается Холанда, в 2024 году мадридцы смогут купить футболиста за 180 миллионов евро – именно такая сумма прописана в его контракте с «горожанами» в качестве отступных.

Напомним, что «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.