Анри объяснил, почему он против использования ВАР в футболе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался против использования системы ВАР на футбольных матчах.

«Ты забил гол и даже не знаешь, можно ли праздновать. Можно прыгнуть от счастья? Можно порадоваться? Или праздновать не стоит? VAR убивает всю радость от игры», - приводит слова ветерана французская пресса.

Напомним, в 2009 году Анри стал участником скандала в ответном стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2010. В дополнительное время нападающий откровенно придержал мяч рукой, не дав ему уйти за лицевую линию, и сделал голевую передачу на Уильяма Галласа.

Позже Анри неоднократно признавал, что сыграл не по правилам, однако ответственность за эпизод переложил на судью.