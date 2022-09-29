Новичок «Локомотива» Габриэл поблагодарил Миранчука за три голевых передачи в матче с «Химками»

Форвард «Локомотива» Педро Габриэл поделился эмоциями от своего покера в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с «Химками» (5:0).

Отметим, что 22-летний бразилец отличился своими дебютными голами в составе железнодорожников. При этом нападающему трижды ассистировал хавбек Антон Миранчук.

– Отдельное спасибо Антону Миранчуку, который сделал три ассиста для меня. С Антоном очень легко играть, он – классный игрок. С ним мы наладили игровые связи еще на тренировках. Сегодня в игре тоже все получилось. И теперь я должен ему обед, – цитирует Габриэла пресс-служба красно-зеленых.

Напомним, что Габриэл перешел в «Локомотив» в сентября этого года из «РБ Брагантино» за 3,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.