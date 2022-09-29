Тренер «Краснодара» Сторожук надеется на то, что Сафонов останется в клубе

Главный тренер «Краснодара» Александр Строжук поделился мнением по поводу ситуации с возможным продлением контракта голкипера клуба Матвея Сафонова.

Отметим, что действующее соглашение 23-летнего футболиста с «быками» рассчитано до конца сезона-2022/23.

– Честно, я не слежу за этими моментами . Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан, – цитирует Сторожука портал «Метарейтинг».

Напомним, что Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он отыграл 121 матч, пропустил 145 голов и 35 раз отыграл «на ноль».

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны «Зенита».