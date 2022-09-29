Мать Криштиану Роналду хочет, чтобы ее сын вернулся в «Спортинг»

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ответила на вопрос о том, в каком клубе хотел видеть своего сына.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец планирует рассмотреть вариант с уходом из стана «красных дьяволов» в январе 2023 года.

– Возвращение в «Спортинг» может произойти, но не прямо сейчас. Этот год был не для этого, но в следующем все может быть. В этом году или в следующем это произойдет, даст Бог! Я сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть тебя в футболке «Спортинга», – цитируют Авейру португальские СМИ.

Напомним, что в начале своей карьеры Роналду выступал за клубную академию «Спортинга». В составе основной команды он провел 31 матч, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В 2003 году форвард покинул клуб, став игроком «Манчестер Юнайтед».