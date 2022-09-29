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Алексей Сафонов: Непонятно: то ли «Локомотив» прибавил, то ли «Химки» так деградировали

Вчера прошли матчи Кубка России.
29 сентября 2022 12:49
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Алексей Сафонов – коротко высказывает свое мнение о матче Кубка России «Химки» - «Локомотив» - 0:5.

«Педриньо, конечно, молодец - забивал на любой вкус, красиво, но здесь не очень понятно: то ли «Локомотив» так прибавил, то ли «Химки» так деградировали. Жалко Митрюшкина – парень чемпион Европы, пять ему загрузили, а его ни в одном мяче обвинить даже нельзя. Педриньо по девяткам клал», - сказал Сафонов.

Напомним, бразильский новобранец железнодорожников оформил покер.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Непонятно: то ли «Локомотив» прибавил, то ли «Химки» так деградировали
Вчера прошли матчи Кубка России.
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