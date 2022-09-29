РПЛ признала Соболева лучшим игроком лиги по итогам сентября

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком лиги в сентябре стал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Отметим, что в текущем месяце игрок красно-белых принял участие в трех матчах, отличившись тремя забитыми мячами. В борьбе за приз футболист опередил Дмитрия Полоза («Ростов»), Андрея Мостового («Зенит»), Никиту Бурмистрова («Сочи») и Лукаса Веру («Оренбург»).

Напомним, что после десяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Во вторник, 29 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.