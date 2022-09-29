Мирзоян: Приостанавливать чемпионат мы не будем

Член Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Александр Мирзоян считает, что РПЛ не будет прерывать чемпионат в связи с непростой международной обстановкой.

«Сейчас никто не знает, что и как будет. Мне кажется, приостанавливать чемпионат в любом случае мы не будем. Люди должны играть, не будут же они просто сидеть. Непонятно ведь, кто призовется, кто нет.

На передовых позициях тоже есть болельщики футбола. Когда их любимая команда выигрывает, это также им поддержка. Поэтому считаю, что играть надо. Останавливать чемпионат просто нельзя! Жизнь продолжается», - приводит слова Мирзояна Metaratings.

Напомним, на данный момент в чемпионате России сыграно десять туров - ровно треть. Лидером турнирной таблицы с 26 очками является питерский «Зенит».