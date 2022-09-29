«Все все понимали». Игрок ЦСКА Кучаев рассказал о разговоре после поражения от «Торпедо» в РПЛ

Атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о том, состоялся ли какой-либо разговор после сенсационного поражения армейцев от «Торпедо» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.

Отметим, что эта победа стала для автозаводцев первой в текущем сезоне РПЛ. Автором забитого мяча стал защитник Стефан Шапич.

– Был небольшой разговор, потому что проиграли матч, который обязаны были выиграть. Поэтому говорить наверное было излишне, все все понимали. Хорошо, что мы не обсуждали сильно эту игру, чтобы все со свежей головой и мыслями вышли тренироваться, – сказал Кучаев в интервью клубной пресс-службе красно-синих.

Напомним, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. 1 октября москвичи сыграют в гостях с «Химками».