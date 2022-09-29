Агаларов выйдет в стартовом составе «Ахмата» на матче ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в четверг, 29 сентября, в Грозном. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Амелин.

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Швец, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Уциев, Бериша, Трошечкин, Фольмер, Агаларов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин, Лангович, Сильянов, Миронов, Уткин, Мельников, Тугарев, Голенков.

Добавим, что в данный момент клуб из Чечни занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка. Что касается «Ростова», то южане лидируют в своем квартете (6 очков).