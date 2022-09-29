«Милан» подпишет Пулишича или Окафора в случае ухода Леау из клуба

Стало известно о том, кого планирует приобрести «Милан» на случай ухода из клуба нападающего Рафаэла Леау.

По информации итальянских СМИ, «россонери» рассмотрят возможность подписания одного из двух игроков, а именно форварда «Челси» Кристиана Пулишича или футболиста атаки «Зальцбурга» Ноа Окафора.

Ранее сообщалось, что в услугах Леау заинтересованы ведущие топ-клубы Европы – «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал». При этом красно-черные готовы продать игрока за 150 миллионов евро.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 123 матча, забил 30 голов и отдал 27 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.