Экс-игрок сборной Франции Матюиди заявил, что Мбаппе способен завоевать «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди поделился мнением по поводу своего соотечественника, а именно нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Отметим, что 23-летний игрок был номинирован на «Золотой мяч». При этом главным фаворитом на завоевание приза является форвард «Реала» Карим Бензема.

– Килиан является одним из номинантов, поэтому он может выиграть «Золотой мяч» в этом году. То, что он показывает на поле, впечатляет, и мы видим это на тренировках. У Мбаппе есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч» в этом году или в будущем. Вероятно, он преемник Месси и Роналду, – цитируют Матюиди зарубежные СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, отличившись десятью забитыми мячами.

К своим 23 годам Килиан стал чемпионом мира, а также пятикратным чемпионом Франции.