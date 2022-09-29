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Флорентино Перес не считает, что у Килиана Мбаппе нет шансов на переход в «Реал»

Ранее футболист продлил контракт с «ПСЖ».
29 сентября 2022 16:18

Президент «Реала» Флорентино Перес не считает что у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе нет шансов на переход в мадридскую команду. Об этом он заявил на ассамблее членов клуба.

Как сообщают зарубежные СМИ, также функционепр подчеркнул, что сейчас не стоит думать об игроках, которых в команде нет.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды, а в июле 2018-го был выкуплен парижанми за 180 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 225 матчей, забил 181 гол и отдал 88 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 160 млн евро.

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