«Факел» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Кубка России

«С китайцами почти договорились, с американцами — вряд ли получится». Игорь Столяров — об «Играх будущего»

Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров во время проходящего в Кемерове Международного форума «Россия - спортивная держава» рассказал о грандиозном проекте, который может вывести наш спорт на новый уровень.