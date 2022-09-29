«Факел» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Кубка России.
«Факел»: Городовой, Суслов, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мастерной, Акбашев, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Солдатенков, Барач, Зотов, Чиркович, Бабкин, Витюгов, Пиняев, Хубулов, Цыпченко.
Встреча между командами состоится 29 сентября. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»