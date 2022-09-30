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Дмитрий Селюк: Соболев надолго заменит в сборной Дзюбу

Вчера прошли три матча ФОНБЕТ Кубка России, но центральный прошел в Москве, где «Спартак», наконец, обыграл «Зенит».
30 сентября 2022 12:48
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о заслуженной победе «Спартака» и Александре Соболеве.

- Один из героев матча – Соболев.

- Абсолютно, его я и хотел отметить в первую очередь. Когда он переходил в «Спартак», были разговоры, что не потянет, не для него такая команда. А мне он всегда нравился. И сейчас мы видим, как Александр прибавляет от игры к игре. Он на много лет заменит в качестве мощного центрфорварда в сборной Дзюбу.

Я за ним всегда внимательно наблюдаю. Когда ушла его мама, он когда забивает, обращается к небу, к маме. Это очень трогательно.

источник: «Советский спорт»
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