Дмитрий Селюк: Соболев надолго заменит в сборной Дзюбу

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о заслуженной победе «Спартака» и Александре Соболеве.

- Один из героев матча – Соболев.

- Абсолютно, его я и хотел отметить в первую очередь. Когда он переходил в «Спартак», были разговоры, что не потянет, не для него такая команда. А мне он всегда нравился. И сейчас мы видим, как Александр прибавляет от игры к игре. Он на много лет заменит в качестве мощного центрфорварда в сборной Дзюбу.

Я за ним всегда внимательно наблюдаю. Когда ушла его мама, он когда забивает, обращается к небу, к маме. Это очень трогательно.