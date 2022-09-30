Дмитрий Селюк: Такое ощущение, что «Зениту» Кубок не нужен

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о недостаточной самоотдаче «Зенита.

- «Спартак» вышел с сумасшедшим настроем, для него этот матч был, как финал Кубка. Что мне не понравилось в «Зените». Игроки выглядели каким-то уставшими не физически, а психологически. Видимо, из-за того, что у них нет соперников в чемпионате. Прежде всего, это касается бразильцев. Не было такой запредельной самоотдачи, как у «Спартака». Ощущение, что «Зениту» Кубок не нужен. Но это не умаляет достоинств «Спартака».