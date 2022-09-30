«Абаскаль – молодец, красавец!» Селюк - о победе «Спартака» над «Зенитом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк похвалил «Спартак» и главного тренера Гильермо Абаскаля после победного матча с «Зенитом» (3:0) в третьем туре группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

- «Спартак» вышел с сумасшедшим настроем, для него этот матч был, как финал Кубка, - говорит Селюк. – «Зенит» сильнейший раздражитель для красно-белых. В этом сезоне «Спартак» уже дважды проиграл ему – в Суперкубке вообще был разгром. Абаскаль – молодец, красавец! Команда хорошо готова физически, прессинговала весь матч. Можно только аплодировать, - сказал Селюк «Советскому спорту».

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).