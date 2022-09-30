Легендарный врач «Локомотива» Мышалов умер на 91-м году жизни

После продолжительной болезни умер легендарный врач «Локомотива» Савелий Мышалов, сообщает пресс-служба клуба.

«Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

На момент смерти Мышелову было 90 лет. Из них 22 (с 1994 по 2016 гг) он проработал в «Локомотиве». При нем команда впервые стала чемпионом России и завоевала Кубок страны.