Алексей Сафонов: Промес возвращает свою форму чемпионского сезона

- Промес до этого матча забивал только командам из второй восьмерки. А в играх с фаворитами его не было видно. Уже пошла критика за это в адрес голландца.

- Он вообще этот сезон начал очень неплохо. Мы же с вами еще после примерно 5-го тура отмечали, что Промес забил уже столько, сколько за весь прошлый сезон.

- Он не только два забил, а финтил, как Роналдиньо в лучшие годы, защитники не знали, что с ним делать.

- Лидер так и должен играть, смело брать на себя. Промес возвращается к тому своему лучшему состоянию, когда его только взяли в «Спартак», к чемпионскому сезону.