Селюк - о «Зените»: В Европе с такой защитой делать нечего

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил плохую игру защитников «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:3) в рамках третьего тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«У «Зенита» защита – это караул. Приглашение Родригао – просто ошибка, а Алип и Чистяков – не уровень «Зенита». Спасает Барриос, который на подступах все вычищает. «Зенит» не играет в еврокубках, с такой обороной он все равно станет чемпионом. Но в Европе с такой защитой делать нечего», - сказал Селюк «Советскому спорту».

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).