Григорян - о Кокорине: Он просто положил на всех и кайфует

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказал свое мнение о хейте в адрес нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Сейчас я смотрю на него и вижу, что он просто положил на всех т кайфует. Своим поведением он говорит - обсуждайте меня хотя бы так. Мне кажется, Кокорину вообще не нужно уделять внимание, ибо он этого не стоит. Он же кайфует от того, что ему столько внимания уделяют, люди по его поводу бесятся. А по сути дела, зачем он нам всем нужен?» - сказал Григорян в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

В текущем сезоне выступающий за «Арис» на правах аренды Кокорин забил один гол и отдал одну голевую передачу в трех официальных матчах.