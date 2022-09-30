АПЛ признала Рэшфорда лучшим игроком лиги в сентябре

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что лучшим игроком лиги по итогам сентября был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Отметим, что в текущем месяце 24-летний нападающий принял участие в двух матчах, отличившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По информации источника, Рэшфорд опередил в голосовании таких игроков, как Филип Биллинг («Борнмут»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»).

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в шести турах.

2 октября «красные дьяволы» сыграют в гостях против «Манчестер Сити».