Абаскаль заявил, что благодаря новому формата Кубка России «Спартак» прибавил в вариативности

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Зенитом» (3:0) оценил новый формат Кубка России.

«При нынешнем формате турнира у нас есть возможность пробовать то, чего нельзя сделать в чемпионате. Благодаря этому мы прибавили в вариативности и даем игровые минуты большему числу футболистов. А это значит, что повышается конкуренция внутри команды. Но даже при смене игроков и переходе на другую схему главное — сохранять свое лицо и следовать своим принципам», - приводит слова главного тренера «Спартака» пресс-служба клуба.

Напомним, что из группы выйдут три из четырех команд. Дальше плей-офф ФОНБЕТ Кубка России пройдет по формуле двойного выбывания. В главном финале сыграют победители верхней и нижней сеток.

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).