Семак – о «Ростове»: Команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором его клуб на своем поле примет «Ростов».

Отметим, что очная встреча команд состоится 2 октября на «Газпром Арене». Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– За счет чего «Ростов» еще не проигрывал в РПЛ? Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача – все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы, – цитирует Семака клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, что в данный момент петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на второй строчке (22 очка).