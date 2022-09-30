КДК РФС дисквалифицировал Радимова на три игры

КДК РФС объявил о наказании главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимого за оскорбление официального лица.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера команды «Зенит-2» (Санкт-Петербург) Владислава Радимова на 3 матча Второй лиги и оштрафовать его на 75 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

«Зенит-2» находится во второй лиге. Дубль петербуржцев выступает в первой подгруппе второй группы низшего дивизиона российского футбола.

После 12 матчей в активе «Зенита-2» 17 очков. Команда Радимова занимает шестое место.